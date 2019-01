Rui Pedro Soares diz que interdição do Jamor foi "decisão corajosa"

O presidente da SAD do Belenenses, da Liga NOS, considerou na quarta-feira que a Liga tomou uma "decisão corajosa" ao interditar o estádio do Jamor devido ao estado do relvado.Rui Pedro Soares comentou o tema na zona mista do Estádio do Dragão, no final da partida da equipa lisboeta com o FC Porto - vitória dos dragões por 3-0 -, considerando que o tapete verde do recinto onde o Belenenses disputa, esta época, os jogos em casa, não tem a manutenção adequada."O Estádio do Jamor tem uma relva deplorável. Só recebia um jogo por ano e tinha, depois, equipas lá a treinar. Tinha uma empresa de jardinagem dez meses e depois entrava uma empresa competente, dois meses antes da Taça de Portugal", apontou o dirigente.Para o líder da SAD do Belenenses, a Liga "tomou a decisão a pensar no melhor para o futebol e para os jogadores, e merece os parabéns pela decisão corajosa", mas não revelou onde a sua equipa irá jogar a próxima jornada do campeonato na condição de visitada."Não sabemos onde vai ser o jogo na segunda-feira [frente ao Moreirense], mas queremos ver se podemos voltar a jogar no Jamor já com o Marítimo. Qualquer que seja o estádio na segunda-feira, vamos trabalhar e entrar para ganhar", afirmou Rui Pedro Soares.