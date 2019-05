Rui Pedro Soares: «Não perdemos por falta de condições nem por termos instabilidade»

Ainda com a pesada derrota (1-8) frente ao Sporting fresca na memória, Rui Pedro Soares reagiu através do Facebook. O presidente da SAD do Belenenses garante que esta má fase dos azuis não se deve a "falta de condições de trabalho", "instabilidade fora do campo" ou "incapacidade da equipa técnica", mas explicou que é preciso dar um passo em frente "para subir ao próximo nível".O dirigente recusa encontrar desculpas nas saídas de Fredy e Reinildo a meio da temporada, tal como considera que não foram as lesões a condicionar o trabalho de Silas. De forma geral, o líder da SAD não aponta o dedo a qualquer agente dos azuis e prefere olhar já para o futuro."A análise do resultado catastrófico do jogo de ontem exige sermos clarividentes, por muito difícil que seja, visto ainda estarmos tão próximos do jogo.Não perdemos 1-8 por falta de condições de trabalho, nem por termos instabilidade fora do campo. Mas também não foi por incapacidade da equipa técnica, nem por desmotivação dos jogadores, nem por desleixo do staff. Os adeptos não estão a apoiar menos. Os adversários, mesmo o Sporting, não estão mais fortes. Os árbitros, não estão contra o Belenenses.A saída do Fredy e do Reinildo em Janeiro não foi a razão - ganhámos ao Braga e empatamos com o Benfica na Luz depois disso. A explicação não está nas lesões do Nuno Coelho e do Henrique, nem noutras lesões de jogadores que já recuperaram, embora não tenham o mesmo ritmo que tinham antes de parar.Este resultado catastrófico surge na sequência de 6 maus resultados a seguir a uma excelente fase - vitória em Braga e com o Feirense e empate na Luz.Analisando apenas as últimas 7 épocas, em 5 não estivemos bem no último terço do campeonato. Nas outras duas épocas, lutámos desesperadamente por não descer de divisão e por disputar a Liga Europa - e conseguimos.Nestes 7 anos, subimos dois degraus - de equipa que em 20 anos tinha descido 5 vezes à Segunda Liga (duas deles apenas evitada administrativamente) e que até já estava há 3 anos a jogar na Segunda Liga, conseguimos subir de divisão e estabilizar na Liga NOS. Somos a 9.ª equipa há mais tempo consecutivo na Liga NOS e a média de pontos nas últimas 5 épocas é superior a 40.Temos de passar ao próximo nível, subir mais um degrau. Ganhar, porque só ganhar interessa. Ganhar ao Benfica, ao FC Porto e ao Sporting mas também ganhar o jogo seguinte.Só o Belenenses interessa, só a vitória interessa. Ganhar. Ganhar sempre.Vi as lágrimas de uma criança de 9 anos no fim do jogo - muitas outras terão chorado. É também por essas lágrimas que hoje estivemos a trabalhar com tanto entusiasmo.Viva o Belenenses!"