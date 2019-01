Rui Pedro Soares: «Vamos jogar num excelente relvado, seja onde for»

Esta foi a grande questão que Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, deixou no ar: será que o Belenenses vai deixar de jogar no Jamor? Isto porque o dirigente garantiu que a sua equipa vai atuar num tapete em bom estado. "Até ao fim do campeonato, vamos jogar num excelente relvado. Seja onde for! Apenas estamos à procura da melhor solução para os nossos profissionais poderem praticar o futebol que sabem e que os adeptos gostam de ver", frisou Rui Pedro Soares, prometendo para os próximos dias uma nova conferência para esclarecer toda a situação.

Esta discussão tem por base as condições que o tapete do Estádio Nacional apresentou na partida da jornada passada, frente ao Tondela. Em relação a isso, o presidente da SAD dos azuis fala em "incompetência". "A empresa que faz a manutenção do relvado é propriedade de um vice-presidente do clube que, nos últimos meses, tem feito publicações no Facebook a dizer que a nossa equipa devia ser corrida do Jamor", referiu, colocando de parte a hipótese de premeditação: "Sabotagem não, mas a incompetência é clara e estão a ser feitas vistorias."

Participação contra o clube

Em resposta ao comunicado feito no dia anterior pelo clube, Rui Pedro Soares referiu ontem que vai fazer uma "participação contra Patrick Morais de Carvalho, pelo incitamento ao ódio para um jogo de juvenis". "O Belenenses já esteve envolvido num episódio de agressões a um árbitro num jogo do Distrital de Lisboa e agora o seu presidente incita à violência para um jogo de miúdos? Espero que corra tudo bem, porque todas as responsabilidades serão de Patrick Morais de Carvalho", concluiu, dizendo mesmo que o tempo do presidente do clube no futebol português "acabou".