SAD do Belenenses diz que património desportivo é partilhado com o clube "em igual medida"

A SAD do Belenenses respondeu em comunicado à nota da direção do clube onde se lia que a sociedade queria afastá-lo do futebol. O organismo presidido por Rui Pedro Soares frisa agora que o património desportivo dos azuis é detido tanto pela SAD como pelo clube e nega que possa ser criada outra sociedade anónima desportiva."O artigo 2º, n.º 3, da Lei das Sociedades Desportivas proíbe que um clube de futebol constitua mais do que uma Sociedade Desportiva para uma modalidade", lembra a SAD azul em comunicado.Na nota pode ainda ler-se que foi pedido ao tribunal para clarificar esta e outras situações, face às "sucessivas mentiras dos atuais órgãos sociais do C.F.B."."Para desmascarar as sucessivas mentiras dos atuais órgãos sociais do C.F.B., a Belenenses SAD pediu que os Tribunais declarem aquilo que é evidente para todas as pessoas de boa-fé: que a equipa de futebol profissional do C.F.B. é a que hoje joga do Estádio Nacional; que os adeptos que apoiam esta equipa apoiam a equipa de futebol do Belenenses com uma gloriosa história de 99 anos; que, como a lei diz, o C.F.B. não pode constituir outra sociedade desportiva para o futebol profissional; que tanto o C.F.B. como a Belenenses SAD são titulares do património histórico e desportivo da equipa de futebol do Belenenses", pode ler-se."1. Sob a égide do Clube de Futebol "Os Belenenses" (C.F.B.), a equipa de futebol profissional do Belenenses conquistou um património ímpar no futebol português.Em 1999, o C.F.B. personalizou essa equipa, transferindo-a para a Sociedade Desportiva que constituiu e a que deu o nome de Belenenses SAD.Assim, tanto o C.F.B. como a Belenenses SAD detêm, em igual medida, o património histórico e desportivo da equipa de futebol profissional do Belenenses, e esta equipa, que agora joga no Estádio Nacional, é e sempre será a equipa de futebol profissional do C.F.B..2. O artigo 2º, n.º 3, da Lei das Sociedades Desportivas proíbe que um clube de futebol constitua mais do que uma Sociedade Desportiva para uma modalidade. Ora, em 1999, o C.F.B. constituiu uma Sociedade Desportiva de Futebol, que é a Belenenses SAD. Nunca mais poderá constituir outra para o futebol profissional.3. Os atuais órgãos sociais do C.F.B. têm vindo a enganar os adeptos do Belenenses e o público dizendo que um dia irão constituir uma nova Sociedade Desportiva para disputar competições profissionais.Esta mentira culminou no insulto do Presidente da Direção do C.F.B. à gloriosa equipa de futebol do Belenenses quando afirmou, depois da recente vitória do Belenenses sobre o Benfica, que a equipa que venceu o Benfica (e que joga no Estádio Nacional por ele a ter expulsado do Estádio do Restelo) não é o Belenenses.Tal como mente sempre que diz que a recente sentença do Tribunal Propriedade Intelectual, da qual já foi interposto recurso, determinou que a Belenenses SAD teria de mudar de nome.4. Para desmascarar as sucessivas mentiras dos atuais órgãos sociais do C.F.B., a Belenenses SAD pediu que os Tribunais declarem aquilo que é evidente para todas as pessoas de boa-fé: que a equipa de futebol profissional do C.F.B. é a que hoje joga do Estádio Nacional; que os adeptos que apoiam esta equipa apoiam a equipa de futebol do Belenenses com uma gloriosa história de 99 anos; que, como a lei diz, o C.F.B. não pode constituir outra sociedade desportiva para o futebol profissional; que tanto o C.F.B. como a Belenenses SAD são titulares do património histórico e desportivo da equipa de futebol do Belenenses.5. Essa equipa, que em 2012 estava na II Liga e à porta da extinção, tem trilhado um caminho de recuperação desportiva e financeira como poucas em Portugal se podem orgulhar, sendo uma das únicas 9 equipas que jogam na I Liga ininterruptamente desde 2013/14; e que no próximo sábado representará o Belenenses no Estádio do Dragão em jogo a contar para a Taça de Portugal, para o qual conta com o apoio de todos os Belenenses!Viva o Belenenses!"