SAD do Belenenses deixa de usar a Cruz de Cristo provisoriamente

A SAD do Belenenses emitiu esta sexta-feira um comunicado em que revela não concordar com a, mas explicando que de qualquer forma deixará de usar, provisoriamente, a Cruz de Cristo. Mais informa que apresentou recurso do Tribunal da Relação, com vista a reverter a decisão da instância anterior."No procedimento cautelar em que o Clube de Futebol Os Belenenses (CFB) pretende que a SAD que constituiu, na qual personalizou a histórica equipa de futebol profissional do Belenenses e a que deu o nome de Belenenses deixe de usar os símbolos do Belenenses, foi recentemente proferida uma decisão relevante.Nesse processo, a Belenenses SAD defendeu que, como o CFB é, sempre foi e sempre será o nosso Clube Fundador, não tem direito a impedir a SAD que constituiu e de que detém 10% de usar os símbolos do Belenenses. E defendeu também que, como todos sabem, o CFB não pode impedir a ninguém o uso da Cruz de Cristo, seja à própria Ordem de Cristo, presidida pelo Presidente da República, seja à Marinha ou à Força Aérea, seja a inúmeras associações,empresas e equipas de futebol.Sucede que a sentença de 29 de outubro do Tribunal da Propriedade Intelectual (TIP) não apreciou este último ponto. Assim, no recurso que apresentou, a Belenenses SAD afirmou a evidência, verificável por quem ler a sentença, de que esta questão ficou por apreciar. Em resposta, o TIP veio agora dizer que, como se provou que a Cruz de Cristo é um dos símbolos do CFB, essa questão foi decidida.É mais um erro do TIP: não está em causa se a Cruz de Cristo é ou não é um símbolo do CFB; claro que é; está em causa saber se o CFB tem direito a impedir seja quem for de usar a Cruz de Cristo como símbolo – hoje a sua SAD, amanhã, quem sabe, a Força Aérea ou as outras equipas de futebol que a usam.O recurso subirá agora ao Tribunal da Relação. No entendimento da Belenenses SAD, a sentença do TIP de 29 de outubro coleciona erros clamorosos, inconcebíveis e inadmissíveis. Todavia, como o respeito pelas decisões judiciais – mesmo as injustas – é um princípio essencial para a Belenenses SAD, no mais curto prazo possível a equipa de futebol do Belenenses deixará de usar a Cruz de Cristo, voltando a usá-la quando a iníqua sentença do TIP, que proibiu a equipa de futebol profissional do Belenenses de usar os símbolos que usa há 99 anos, for revogada.A todos os Belenenses garantimos que a equipa de futebol profissional do Belenenses continuará a defender o Belenenses ao mais alto nível do futebol português, como os nossos Fundadores quiseram e honraram.Viva o Belenenses!"Rui Pedro Soares, presidente da SAD, já tinha abordado a comunicação do CF Belenenses, onde o clube informava a decisão. "Este comunicado da direcção do CFB, na linha de tantos outros e que já se perde nas breves dos jornais, tem cada vez mais semelhanças com o que era o momento dos foguetes nas antigas festas de aldeia. Captava a atenção por uns segundos, o barulho era desagradável, vislumbrava-se uma breve fumaça e no dia seguinte, com a dor de cabeça, ninguém se recordava deste grandioso momento. Hoje, claro que as festas de aldeia já não são assim, modernizaram-se e profissionalizaram-se. Boa música, óptima iluminação, bom vinho e cerveja. O foguetório evoluiu para fogo-de-artificio", escreveu no Facebook.E prosseguiu, sempre no campo da ironia: "Os bons organizadores de festas de aldeia, pessoas essas por quem nutro o maior apreço, conhecem bem a fórmula vencedora- ser realizada apenas uma vez por ano. Não ignoram o efeito da repetição - ao progressivo desinteresse dos locais, acrescem o tédio/irritação dos habitantes das aldeias vizinhas.Tenho a certeza que será esse o caminho para o qual a direcção do CFB vai evoluir. À direcção do CFB, neste mês de Natal, despeço-me com um grande abraço azul a todos."