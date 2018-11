SAD garante que clube não pede para tirar Belenenses do nome

Depois de o clube revelar que a SAD pede uma multa de mil euros em caso de vários incumprimentos, agora foi a vez de a SAD emitir um novo comunicado onde recupera a temática da utilização do nome, marca e símbolos do Belenenses. Além de garantir que nada irá mudar enquanto não houver uma decisão final - houve recurso apresentado -, a SAD, de Rui Pedro Soares, explica que o clube não pediu a mudança de nome aos tribunais e defende que a Cruz de Cristo não está em causa.



1. É público que o Clube de Futebol "Os Belenenses" (CFB), Clube Fundador da Belenenses SAD, pediu em Tribunal contra a sua Sociedade Desportiva de Futebol que esta seja impedida de usar a marca comercial do CFB. A

Belenenses SAD já recorreu da sentença, mas enquanto não for revogada em recurso, irá cumpri-la, não usando a marca comercial registada, o hino e o lema do CFB.

2. Em comunicado, a Direção do nosso Clube Fundador disse que a sentença impede a Belenenses SAD de usar o nome que o CFB lhe atribuiu: Belenenses. Por altura da sua afirmação escandalosa de que o Belenenses não derrotou o Benfica, o Presidente da Direção do CFB disse o mesmo a vários órgãos de comunicação social.

Trata-se de mais uma mentira da Direção do CFB para enganar incautos. No procedimento cautelar, o CFB disse o seguinte:

«A Requerida (a SAD) torce tudo o que aparece pela frente a propósito do assunto da denominação, quando essa questão está fora dos pedidos formulados. (…) Com urgência e de forma imediata, o Requerente (CFB) pretende que cessem imediatamente os comportamentos executados pela Requerida (SAD) que violam os direitos sobre as marcas e os símbolos do Requerente (…). Nada de denominação…».

Ou seja, o CFB disse expressamente em Tribunal que as providências cautelares nada têm a ver com o nome da Belenenses SAD.

Sabemos que os órgãos sociais do CFB voltarão a mentir se esse requerimento não for publicado, pelo que o publicamos em fac-simile.

Temos esperança que as pessoas sérias e de boa-fé, sobretudo os jornalistas que têm a nobre missão de informar com verdade, não voltem a acreditar nas mentiras da Direção do C.F.B.. Não temos esperança de que esta pare de debitar mentiras.

3. A Cruz de Cristo (Cruz da Ordem de Cristo) é usada há mais de 500 anos. Vemo-la nas insígnias da Ordem de Cristo, nas naus das Descobertas, nos aviões da Força Aérea, em igrejas, conventos e pelourinhos, nas bandeiras, emblemas e insígnias da Região Autónoma da Madeira e de um sem-número de instituições (como a própria F.P.F.), empresas e equipas desportivas. É aquilo a que se chama um publici juris, e é óbvio, mesmo para quem não estudou direito, que ninguém é dono da Cruz de Cristo, não podendo impedir outrem de a usar como símbolo.

O CFB pediu ao Tribunal que a Belenenses SAD fosse proibida de a usar, a Belenenses SAD respondeu o óbvio – que a Cruz de Cristo não está abrangida pela proteção da marca comercial do CFB – e na sentença o Tribunal disse… nada. A sentença é pública e qualquer um pode ver na fundamentação de direito, folhas 17 e seguintes, que o Tribunal não se pronuncia sobre a Cruz de Cristo.

4. Os adversários históricos do Belenenses, que em 2012 se regozijavam com a 3ª época consecutiva do Belenenses na II Liga, estão agora de mãos dadas com a Direção do C.F.B. Não admira! Desde 2017, o Belenenses já voltou a derrotar Sporting, FCPorto e Benfica. E, tal como a Direção do C.F.B., querem que a lei mude para cada clube poder constituir mais do que uma sociedade desportiva, certamente para que a I Liga passe a ser disputada por 3 ou 4 equipas do Benfica e outras tantas do FCPorto e do Sporting.

No próximo sábado, a equipa de futebol profissional do Belenenses, gerida pela Belenenses SAD e representando também o seu Clube Fundador que é e sempre será o C.F.B., atuará num dos grandes palcos e na prova rainha do Futebol Português, onde os Fundadores do Belenenses a quiseram e colocaram. E jogará de Cruz de Cristo ao peito, porque todos sabem que Cruz ao Peito Impõe Respeito!

Viva o Belenenses!