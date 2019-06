Sagna rescinde com o Belenenses

O defesa-direito Sagna rescindiu de forma amigável o contrato que o ligava ao Belenenses até junho de 2020. Utilizado em 16 jogos oficiais em 2018/19, o francês deixa assim os azuis após apenas uma época.





Entretanto, a FPF pediu com caráter de urgência ao Tribunal da Relação e ao Tribunal da Propriedade Intelectual um esclarecimento sobre a utilização do nome Belenenses. O objetivo é saber se existe obrigatoriedade de alteração do nome por parte da SAD e, caso seja, quais são as alternativas.