Sagna volta a palco especial

Foi ao serviço do Moreirense que Pierre Sagna conquistou o principal título da sua carreira: a Taça da Liga, em 2016/17. Agora, o lateral-direito está a afinar o motor, pintado com o azul do Belenenses, para defrontar a sua antiga equipa em Moreira de Cónegos, na segunda-feira. "Claro que será um jogo especial. Estive lá três anos, foi o clube que me permitiu chegar à 1ª Divisão! Mas o azul fica-me muito bem", assumiu ao site da SAD dos azuis.Certo é que o lateral, de 28 anos, que discute a vaga no lado direito da defesa com Diogo Viana, está confiante de que, esta época, será determinante. "Das vezes que já fui a jogo estive bem, mas ainda não viram o verdadeiro Sagna. Este vai ser o meu ano. Sinto-me melhor do que nunca", garantiu.