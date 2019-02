Semana decisiva para saber casa com Feirense

O plantel do Belenenses regressa hoje ao trabalho após as folgas que se seguiram ao triunfo importante e histórico em Braga. O treinador dos azuis, Jorge Silas, vai começar a preparar a receção ao Feirense – agendada para o próximo domingo, às 15 horas –, sendo que o palco do encontro ainda continua incerto devido ao mau estado do relvado do Estádio Nacional, que prejudicou a qualidade do encontro com o Tondela (18ª jornada). Recorde-se que os dois últimos jogos do Belenenses na condição de visitado (frente ao Moreirense e Marítimo) foram disputados no Bonfim, casa do V. Setúbal, que nesta jornada visita o Moreirense no sábado.

O presidente da SAD, Rui Pedro Soares, já demonstrou publicamente a vontade de regressar ao Jamor o mais rapidamente possível e chegou mesmo a afirmar que tem a certeza que isso vai ser uma realidade até ao final da época. A empresa responsável pela manutenção do relvado do Jamor comprometeu-se a fazer uma intervenção em tempo útil, de forma a permitir a sua utilização a curto prazo, quem sabe já na partida frente ao Feirense...

Entretanto, Silas conta com o melhor Licá de sempre – fez em Braga o sétimo golo da temporada, fixando um novo recorde pessoal – para fazer mossa na defesa dos fogaceiros. Isto enquanto aguarda pelo fim do castigo imposto pela FIFA a Keita e também pela recuperação física de Henrique – fraturou o antebraço direito diante do V. Setúbal –, de forma a ter mais opções para o sector ofensivo.