Silas: «Aquilo que Sérgio Conceição disse não é verdade»

Depois de Sérgio Conceição ter referido, em resposta a Silas, que o resultado entre o FC Porto e o Belenenses (3-0) só foi injusto porque os dragões até poderiam ter marcado mais golos, o treinador do Belenenses defendeu-se ao afirmar que nunca tinha dito que o resultado foi injusto, mas sim enganador."Aquilo que ele disse não é verdade. Eu nunca referi que o resultado foi injusto. O FC Porto merecia ganhar. Teve mais oportunidades e fez mais golos, apesar de achar que o segundo é uma irregularidade. Aquilo que eu disse foi que o resultado foi enganador. A nossa equipa fez 11 remates, isso não é uma posse de bola passiva. Jogámos para ganhar. Podíamos ter feito dois ou três golos. Poderia ter ficado 5-3 ou 4-2 e prefiro perder por esses números do que perder 3-0. Não ouviram da minha boca falar em injustiça", considerou na conferência de antevisão ao jogo frente ao Moreirense.Sobre a partida frente aos cónegos, que ocupam o sexto lugar, Silas espera dificuldades. "Vai ser um jogo muito equilibrado entre duas boas equipas. O Moreirense é a principal surpresa da Liga. No início da época, ninguém diria que estariam nessa posição. O Ivo Vieira está a fazer um trabalho extraordinário. É uma equipa que tenta jogar para ganhar", frisou.O Belenenses jogará na segunda-feira, em casa emprestada, no Estádio do Bonfim, devido às condições do relvado do Jamor, mas o treinador acredita que o seu conjunto não se vai ressentir. "Os nossos resultados fora têm sido muito bons. Já nos habituamos a jogar onde tiver de ser e tentar lutar pelos três pontos. Preferíamos jogar aqui [Jamor] se a relva estivesse boa. Não estando, há que preservar a condição dos jogadores e o espetáculo", considerou antes de agradecer ao V. Setúbal, que permitiu aos azuis atuarem no Bonfim. "Teve uma atitude de grande nobreza e de solidariedade. Temos de estar gratos", salientou.