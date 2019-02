Silas: «Com mais erros ou menos erros temos tido a iniciativa»

O treinador do Belenenses mostrou-se esta quinta-feira pouco preocupado com a falta de golos da sua equipa e assinalou que existem 11 equipas atrás dos azuis na classificação da Liga NOS.A formação de Lisboa não vence no campeonato há cinco encontro, tendo ficado em 'branco' nos quatro últimos, uma situação que não deixa Silas apreensivo, na véspera de defrontar o Sporting de Braga, em jogo da 23.ª jornada da prova."Com mais erros ou menos erros temos tido a iniciativa, mas falta marcar. Não me preocupa, olho para a tabela, vejo onde estamos e onde podemos chegar. Estão 11 equipas atrás de nós, mas temos a preocupação em melhorar", afirmou Silas, em conferência de imprensa.Na antevisão ao encontro no estádio da equipa minhota, terceira classificada da I Liga, o técnico do Belenenses pediu concentração aos seus jogadores na fase de construção e disse esperar não consentir golos cedo no Municipal de Braga."É importante não sofrermos cedo, porque o Braga, em vantagem, sabe segurá-la. São muito seguros a defender e muito equilibrados. Temos cometido alguns erros na fase inicial do nosso ataque, que nos têm custado caro e é preciso mais concentração", explicou.Silas analisou também as qualidades individuais dos bracarenses, considerando que Ricardo Esgaio é o jogador com mais influência na equipa de Abel Ferreira: "Podemos falar do Dyego Sousa, do Paulinho, do Wilson, do Novais, que são sempre muito competitivos, mas o Esgaio é o jogador mais preponderante", considerou.Sobre a possibilidade de terminar a I Liga em lugares com acesso às competições europeias, o técnico lembrou que o importante é "chegar a certo número de pontos, para que não tenha de pensar mais em olhar para baixo" na tabela.Na sexta-feira, o Belenenses, sétimo classificado, com 30 pontos, desloca-se ao Minho para defrontar o Sporting de Braga, terceiro, com 49, no Estádio Municipal de Braga, pelas 19:00, em encontro da 23.ª ronda do campeonato.