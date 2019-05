Silas: «Desde que garantimos a permanência houve muitos jogadores que desligaram»

O Belenenses sofreu este domingo uma goleada no terreno do V. Guimarães (5-1), em encontro a contar para a penúltima jornada da Liga NOS. No final do encontro, Silas, treinador do Belenenses, lamentou a desconcentração dos jogadores."Desconfiava que pudesse acontecer, porque desde que garantimos a manutenção, houve muitos jogadores que desligaram. Fomos perdendo competitividade interna desde essa altura. Nos últimos nove jogos, sofremos 28 golos", começou por dizer.O treinador reconheceu que "é difícil combater este problema": "Os jogadores, inconscientemente, desligaram. Depois, entrámos em campo desta maneira e, de cada vez que sofremos um golo, reagimos assim"."Tudo o que não tivemos na primeira parte (zero golos sofridos), tivemos na segunda (cinco). É o preço a pagar por termos um plantel curto e por alguns de nós nos deixarmos cair na tentação de que o nosso trabalho estava feito.Acho que eles [jogadores] estão muito desgastados. Acredito que eles queiram dar uma imagem diferente. É uma pena que, depois de uma época tão positiva que estávamos a fazer, não consigamos reagir [aos golos sofridos]."