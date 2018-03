Continuar a ler

"Na primeira parte só deu Belenenses. Na segunda parte, o Tondela não esteve melhor do que nós, mas esteve melhor do que na primeira. Mesmo assim, tivemos as melhores situações. Tenho de agradecer aos jogadores porque correram muito. Com o campo pesado, também acabaram por sentir cansaço", prosseguiu, lamentando a oportunidade perdida, pois "se tivéssemos ganho hoje, passávamos Vitória de Guimarães] e Portimonense, e deixávamos o Tondela para trás."



"Se assim fosse, acreditaria que [a manutenção] estaria quase assegurada. Com 29 pontos, não acredito. Mas acredito que vamos conquistar mais pontos. Não perdemos há quatro jogos e continuamos a criar ocasiões", reforçou, encerrando:



"Quando preparo os meus jogos, preparo a pensar como vou criar ocasiões e não como não sofro golos. Hoje em dia, toda a gente estuda as equipas adversárias, por isso temos de ir mudando de dois em dois ou de três em três jogos, senão tornamo-nos previsíveis."

O treinador do Belenenses concluiu após o empate com o Tondela que a sua equipa perdeu dois pontos. Silas lamenta as muitas ocasiões desperdiçadas pelos seus jogadores no jogo da 26.ª jornada da Liga NOS."Pela maneira como nos apresentámos, acho que perdemos dois pontos. Perdemos muitas ocasiões, algumas muito claras. Contudo, se olharmos para os outros resultados, acho que ganhámos um. Não estou contente com o resultado, porque criámos ocasiões suficientes para marcar", começou por dizer Silas.

