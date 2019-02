Silas e o golo da derrota: «Um central não tem que jogar de primeira»

O resumo do Belenenses-Moreirense (0-1) O resumo do Belenenses-Moreirense (0-1)

Após a derrota em casa - no caso, no Bonfim - diante do Moreirense ( 0-1 ), Silas, treinador do Belenenses, considerou que as saídas na reabertura do mercado fragilizaram o Belenenses, que enfrentará a segunda metade da época com menos soluções."Defensivamente não estava fácil ganhar vantagens desde trás. Não conseguimos entrar dentro do bloco defensivo do Moreirense e cometemos outra vez um erro que nos custou, mas sabíamos que ia acontecer. Ficar sem meia equipa a meio da temporada foi como começar do zero. Vamos cometer erros e temos que aprender. Custam-nos pontos e a segunda volta vai ser muito difícil. Temos muito trabalho pela frente", analisou o técnico dos azuis.O golo que ditou a derrota nasceu de um mau passe do central José Cleyton, que ao tentar sair a jogar ao primeiro toque viu o passe intercetado, um lance que Silas considerou consequência da falta de experiência: "Comete-se o erro, porque se quer jogar de primeira e um central não tem que jogar de primeira, mas não vamos mudar a maneira de pensar. Só joga de primeira quando está pressionado, o que não era o caso. É quase como começar do início. É um plantel demasiado reduzido para a temporada."