Silas: «Equipa era nova na época passada»

Com a clara "intenção de ficar acima do 9º lugar ou nessa posição, mas com mais pontos", Silas prepara-se para o pontapé de saída oficial da época do Belenenses. O primeiro obstáculo é o Santa Clara, na Taça da Liga, em jogo a disputar no sábado, isto numa fase em que o técnico ainda tenta passar as suas ideias. Afinal, foram muitas as mudanças no plantel, mas Silas está confiante.





"Perdemos o Reinildo e o Fredy em janeiro. Desde essa altura perdemos Muriel, Diogo Viana, Sasso, Zakarya e Eduardo. Mas na época passada também começámos com uma equipa nova e fizemos uma boa temporada. Todas as transferências são o reflexo do nosso trabalho. É um cartão de visita importante", destacou à Sport TV, antes de revelar que, mais do que a classificação, fica feliz por ver a influência na vida dos atletas. "Satisfaz-me ver que ajudámos a melhorar a vida a vários jogadores", sustentou.Até agora, o técnico gostou do que viu dos reforços, agora menos tímidos, mas sabe que ainda há trabalho pela frente. "Ainda nos faltam jogadores e à medida que entram temos que passar algumas ideias. Mas estou contente com os que temos e já passámos alguma coisa. Estamos preparados para competir", rematou.