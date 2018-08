Continuar a ler

O técnico que assumiu o cargo em janeiro deste ano ficou agradado com a exibição da equipa no primeiro jogo oficial da época, no qual o Belenenses venceu a UD Oliveirense, por 3-1, na 2ª fase da Allianz Cup, mas também deixa o aviso de que ainda há muito trabalho pela frente. "A equipa teve momentos muito bons, mas houve alguns aspetos nos quais ainda temos de melhorar, pois cometemos alguns erros que contra equipas da 1ª Liga não podemos cometer, mas no geral estivemos bem", analisou, reiterando a referência à diferença que existe entre divisões. "Tivemos uma percentagem de posse de bola avassaladora, mais ataques e mais remates. Mas, naturalmente, há uma diferença entre a nossa equipa e a da UD Oliveirense, até pelas ligas nas quais competem e o resultado acaba por ser normal, tendo em conta a diferença que há entre as equipas", afirmou Silas.



Satisfeito com o plantel



Silas demonstrou estar agradado com o grupo de jogadores que tem, mas não descura mais mexidas. "Estou satisfeito. Pode haver mais um ou outro ajuste, mas em geral não haverá grandes alterações", revelou. O central Nuno Tomás é um dos jogadores mais cobiçados dos azuis e a chegada de Domingos Duarte, por empréstimo do Sporting, pode ditar a sua saída. O técnico diz-se preparado para as incidências do mercado de transferências.



"Esta história de o mercado estar aberto até 31 de agosto, e alguns mercados ainda para lá dessa data, complica um bocado a vida aos treinadores. Mas, se for só um ou dois jogadores, não nos afeta muito. Agora se forem muitos mais pode afetar", frisou, mostrando ambição para a nova época: "Ir o mais longe possível nas taças e, na Liga, fazer melhor do que no ano passado."

O treinador do Belenenses considera os Encontros Ibéricos importantes, porque o evento permitirá comparar níveis com equipas que estão habituadas a defrontar verdadeiros colossos mundiais. "Acho, muito sinceramente, que é uma das melhores ligas do Mundo, a par da inglesa. Para nós é importante, no sentido de podermos ver em que patamar é que estamos. Vamos competir contra uma equipa que joga contra Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid ou Valencia, ou seja, contra equipas que têm muito dinheiro. Eles também têm algum, mas em comparação connosco o nível é semelhante", revelou.Os azuis defrontam o Rayo Vallecano no dia 5 de agosto, às 20h30, no Estádio do Jamor, e Silas pensa que é o jogo de preparação ideal antes do início do campeonato. "Todas as equipas da Liga espanhola, mesmo da Segunda Liga, são bons testes. Parece-me um teste exigente, mas bom. Nesta altura é muito bom, porque surge antes do início do campeonato. Para mim, sinceramente, quando preparei a temporada pensei sempre em jogar contra uma equipa espanhola, por isso foi ouro sobre azul", assumiu.

