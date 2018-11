Silas merece toda a confiança de Rui Pedro Soares

Rui Pedro Soares deixou uma mensagem de apoio ao Belenenses, assinalando o fim da primeira metade da temporada. O presidente da SAD destacou os resultados que têm sido alcançados, especialmente diante de equipas mais poderosas, relatou as dificuldades que marcaram a preparação desta temporada e ainda vincou a confiança que sente em toda a equipa técnica e plantel.





"É com muita confiança que encaro a segunda metade da época. Confiança no Silas e em todos os treinadores e membros do staff, cuja competência, capacidade de trabalho e entusiasmo testemunho diariamente. Confiança nos jogadores, que foram escolhidos criteriosamente pelas suas qualidades futebolísticas mas também pela sua personalidade, à imagem do nossos capitães Gonçalo Silva, Fredy e Diogo Viana. E do Muriel, do Sasso e do Licá. O tipo de pessoas com quem queres estar quando sabes que vais enfrentar uma forte tempestade", pode ler-se no Facebook da SAD dos azuis."Confiança!

O Belenenses vai aos Açores para vencer jogo e dar continuidade ao nosso bom momento na Liga NOS.

Neste último ciclo de 3 jornadas, fizemos mais pontos que Benfica, Braga e Rio Ave, tantos pontos como o Vitória de Guimarães. Ganhámos 5 pontos ao Marítimo e ao Chaves.

Temos 12 pontos em 10 jogos, estamos no 10º lugar.

Temos a segunda melhor defesa, em seis jogos a nossa baliza ficou a zero. Não é mérito exclusivo do Muriel, o melhor guarda-redes da Liga NOS. Toda a equipa defende agressiva e solidariamente. Nos 5 jogos fora do Jamor, sofremos 2 golos - um de canto, outro de pénalti.

Nos 5 jogos disputados no Jamor, enfrentámos o Porto, Benfica, Braga, Vitória de Setúbal e Boavista. Conseguimos 5 pontos. No Restelo, com os mesmos adversários na época passada, fizemos 6 (fizemos menos 1 ponto).

Nos 5 jogos fora do Jamor, defrontamos o Tondela, Moreirense, Marítimo, Feirense e Portimonense e fizemos 7 pontos. Com os mesmos adversários, na época passada conseguimos 5 pontos. Estamos com mais 2 pontos.

O inicio desta época, seria sempre muito difícil. Por três razões principais - termos sido despejados do Restelo, o calendário dos primeiros jogos no Jamor e o facto de os nossos 6 elementos do meio-campo serem novas contratações.

Não temos um único elemento nesse sector que estivesse connosco na época passada (Nuno Coelho, André Santos, Jonathan Lucca, Matija, Dálcio e Eduardo Henrique). Destes 6 jogadores, apenas o Nuno Coelho jogou regularmente nos meses anteriores a ter vindo para o Belenenses. O Dálcio não jogava desde Agosto 2017, o Eduardo desde Novembro 2017, o André Santos desde Janeiro 2018 e o Matija e o Lucca desde Março 2018.

Com o jogo da Taça de Portugal no Dragão, chegou ao fim a primeira metade da época. Estamos a fazer um bom campeonato, fomos eliminados da Taça de Portugal pelo FC Porto no Dragão, na Taça da Liga fomos à fase de grupos, mas estivemos abaixo do que devíamos ter feito.

Viva o Belenenses!"