Silas: «Não sou de me queixar»

Sempre pragmático, Silas não perde tempo com as dificuldades logísticas que o Belenenses teve no arranque da temporada. Questionado sobre as palavras de incentivo de Rui Pedro Soares, presidente da SAD, que falou nesses mesmos problemas, o técnico aproveitou para elogiar os jogadores, tudo isto durante a antevisão do jogo de hoje com o Santa Clara. "Estava ciente que teríamos um início muito complicado. Pelo calendário, por todas as mudanças, pelo muito trabalho, sabíamos que ia ser um ano de enorme desafio. O segredo são os jogadores que se moldam e não se queixam de nada. São verdadeiros campeões! A verdade é que eu vim do nada. Enquanto jogador, muitas vezes nem tinha botas para jogar. Não sou de me queixar. Temos sempre de procurar soluções, mas este é provavelmente o maior desafio da nossa carreira", destacou o técnico, de 42 anos.

Com respeito pelo Santa Clara, Silas acredita que os azuis estão a passar por um momento positivo, mesmo sem vencer há quatro jogos. E explica porquê. "A Liga é a prova prioritária para nós e estamos a atravessar um momento bastante positivo. A última vez que perdemos foi há cinco jogos, com o Sp. Braga. Não perdemos nos últimos quatro e nos últimos três jogos fizemos cinco pontos e ‘sacámos’ cinco pontos a Marítimo, Feirense e Chaves. Estamos num bom momento", frisou.

Com a chuva forte, o técnico espera um relvado mais pesado, o que muda as circunstâncias da partida. "Torna-se mais quezilenta. O nosso jogo foge um pouco a isso, mas se tiver de ser assim...", referiu, antes de abordar a falta de inspiração no ataque e as expectativas de alguns. "Ninguém quer golos mais do que nós! Sei que as pessoas cobram isso. Honestamente, acho que muita gente pensava, e continua a pensar, que vamos descer de divisão. A verdade é que somos das equipas mais consistentes da Liga", rematou.