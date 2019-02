Silas: «Preparei o jogo para ganhar»

Silas, treinador do Belenenses, não se mostrou surpreendido pelo triunfo em Braga, dizendo que preparou a sua equipa para esse desfecho."Vitória surpreendente? Para mim não porque preparei o jogo para ganhar, mas olhando à classificação e ao facto do Braga não perder em casa há um ano e dois meses e o Belenenses não ganhar aqui em Braga há 18 anos, sim. Sabíamos que ia ser muito difícil, houve algumas surpresas para mim no onze do Braga, talvez já a pensar no jogo da Taça com o FC Porto [terça-feira], mas o jogo foi o que pensávamos que ia ser, foi uma vitória difícil e sofrida porque jogámos contra uma grande equipa, deu-nos muitos problemas, ocasiões claras só teve uma ou duas, mas nós também estávamos preparados para isso e fizemos um bom jogo.""Estou muito satisfeito sobretudo pelo Kikas, que é um produto da humildade e do trabalho, quer aprender todos os dias e é um menino ainda. É um jogador que fui ver a Castelo Branco algumas vezes e que fiz questão de o trazer, conheço-o muito bem, trabalha muito e pode fazer muitos golos. Tivemos contratempos com Fredy [transferido em janeiro], as lesões do Keita e do Henrique, mas são oportunidades para outros aparecerem.""Hoje, a nível defensivo jogámos muito bem, mas a nível ofensivo podíamos ter jogado melhor, mas não jogamos sozinhos. Em casa também temos feito bons jogos, não merecíamos ter perdido alguns, como com Moreirense e Marítimo".