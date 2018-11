Silas renova total confiança em Mika

A partida de hoje, frente ao Chaves, é decisiva para a continuidade do Belenenses na Allianz Cup pois só a vitória interessa para manter vivo o sonho da final four. Posto isto, Silas promete uma equipa focada e com poucas alterações, garantindo no entanto que irá ter uma novidade no onze.

"O Mika vai jogar. Trouxemo-lo não para ser segundo guarda-redes, mas sim para competir com o Muriel. Trabalha bem e sabemos da sua qualidade, por isso temos plena confiança nele quer para este jogo, quer para o embate com o FC Porto", revelou o técnico.

O responsável dos azuis espera ter uma campanha muito positiva nesta competição e sabe que para isso os três pontos frente ao Chaves são obrigatórios. "Precisamos de ganhar para alimentar o sonho da final four. Esta é a competição com percurso mais fácil para se chegar à final, mas vamos ter de estar muito focados para bater um Chaves bastante forte", frisou.

Em relação ao adversário, Silas espera uma equipa difícil e, devido às circunstâncias, complicada de analisar. "Não acho que o atual lugar na tabela classificativa seja condizente com o valor da equipa e do seu treinador, que nos tem habituado a bons resultados ao longo dos anos. Têm um plantel muito forte, mas, tal como nós, têm alguns lesionados e jogadores nas seleções, por isso desconheço que onze irão apresentar", concluiu o técnico do Belenenses.