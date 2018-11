Silas: «Se perder, perdi, mas vou entrar para ganhar!»

Em tantas ocasiões, o futebol perde protagonismo nas conferências de imprensa, mas Silas não deixou que isso acontecesse na antevisão do encontro com o FC Porto. Além de explicar que "não tempo a perder" com questões da guerra entre SAD e clube, o técnico dos azuis garantiu que a identidade do Belenenses dentro de campo não será colocada em causa, pelo que a equipa do Jamor vai entrar no Dragão ao ataque. "prendi enquanto jogador, e tive imensos jogos com grandes, que se vamos defender contra estas equipas, 99% das vezes perdemos. A ideia é atacar. Se perder, perdi, mas vou tentar ganhar", referiu.





Silas explicou o porquê de no Jamor ser difícil praticar um futebol espectáculo, não escondeu a ambição de chegar à final da Taça de Portugal já nesta edição e também não teve quaisquer problemas em apontar Marega como aquela que pode ser a grande diferença para os outros jogos que fez frente ao FC Porto. Por outro lado, deixa enormes elogios aos azuis e brancos. "O FC Porto é a melhor equipa em Portugal, não é casualidade ir em primeiro lugar, ser melhor ataque e melhor defesa. Não é casualidade ser o primeiro na Champions. Não vamos jogar contra um adversário qualquer. É a melhor equipa em Portugal. Vamos ter de sofrer mas vamos conseguir também proporcionar um bom espectáculo", atirou.

Desde que vim para o Belenenses que os jogos são todos iguais para nós. Pelo menos até começar os jogos são todos iguais e encaramos sempre para ganhar seja casa ou seja fora. É a primeira vez que defrontamos um dos grandes fora de casa, portanto é algo novo para nós enquanto equipa técnica. Mas preparámos exatamente da mesma maneira. Queremos atacar, mas às vezes as equipas não nos deixam. Não é uma equipa qualquer, mas queremos ir ao Dragão disputar o jogo e proporcionar às pessoas que vão ao estádio um bom espectáculo de futebol. Às vezes vão deixar-nos atacar, noutras vão condicionar, mas isso também vai acontecer ao contrário.

Seleções condicionaram FC Porto?

Também tivemos jogadores nas seleções. Não são tantos, mas são dois e para nós faz-nos diferença. Há essa dificuldade, tanto da parte deles como da nossa. Se calhar não sabem que tivemos jogadores na seleção, mas isso faz-nos diferença porque não temos o plantel do FC Porto a nível de número ou qualidade.

Vai mudar a forma de jogar por ser na Taça?

Vai manter-se. O que acontece é que no ano passado nós ganhámos ao FC Porto mas não conseguimos atacar da maneira que queríamos. Este ano perdemos mas atacámos muito e não merecíamos ter perdido. Com o Benfica ganhámos mas não atacámos tão bem. Preparamos o jogo de uma maneira, mas há imprevistos e acontecem outras coisas. A ideia é que vamos jogar para ganhar. Não vamos jogar para defender. O FC Porto é a melhor equipa em Portugal, não é casualidade ir em primeiro lugar, ser melhor ataque e melhor defesa. Não é casualidade ser o primeiro na Champions. Não vamos jogar contra um adversário qualquer. É a melhor equipa em Portugal. Vamos ter de sofrer mas vamos conseguir também proporcionar um bom espectáculo. Aprendi enquanto jogador, e tive imensos jogos com grandes, que se vamos defender contra estas equipas, 99% das vezes perdemos. A ideia é atacar. Se perder, perdi, mas vou tentar ganhar. Enquanto jogador, a minha experiência foi essa.

Guerra entre SAD e clube afeta?

A mim não desgasta. Há coisas que não controlamos a nível de jogadores. O que vêem e lêem ou não. A mim não desgasta porque tenho muito trabalho para fazer. Não vejo essas notícias e não dou importância. Tenho outras coisas para me preocupar. Ser treinador é difícil, há muita coisa e não temos muito tempo! Acabei de treinar há pouco e sinto sempre que falta mais um treino porque ainda havia coisas que podíamos trabalhar.

Registo defensivo pode ser uma fortaleza?

É verdade que somos fortes defensivamente e é verdade que não temos feito tantos golos. Mas estamos num contexto totalmente diferente de todas as equipas. Falo da relva que temos em casa. Ouvi o Sérgio a queixar-se dos senhores que tratavam da relva. Há pouco tempo ouvi o Guardiola a falar da relva e exige e que tenha entre 19 e 23 milímetros. Aqui em casa temos 7, 8 ou 10 centímetros. É muito difícil encontrar um jogo aqui no Jamor que seja um grande jogo a não ser que sejam equipas que joguem muito abertas, como o Benfica e o FC Porto. Não tem a ver com má vontade nem mau trabalho. Tem a ver com qualidade da relva. Se há treinadores com jogadores de 60, 70, 80 milhões e isso faz diferença, imaginem para nós. Isso influencia o nosso nível de ataque. Quem se vem aqui fechar, e nós apanhamos muitas equipas assim, como Boavista ou V. Setúbal, sentimos dificuldade porque a relva não ajuda. No último terço, onde precisamos de mais tempo, não há porque tira velocidade à bola. Temos tido dificuldade, mas também nos ajuda a defender. Somos das melhores defesas do campeonato. Ajuda a nível defensivo mas prejudica a nível ofensivo. Era algo que não tínhamos no ano passado e por isso é que criávamos muito mais oportunidades.

Diferenças dos outros jogos que fez contra o FC Porto?

Vai ser similar, mas há uma grande diferença entre este e os dois jogos que fiz contra o FC Porto enquanto treinador do Belenenses. A grande diferença é o Marega. Ele não jogou contra nós nenhum dos dois jogos e no ano passado foi o melhor do campeonato e continua a ser o mais perigoso do FC Porto. É uma diferença importante que temos de ter em conta. Em termos do que vão procurar, será similar, sendo que o FC Porto terá esta arma. Acredito que joga. Prefiro que não jogue, mas estou preparado… Vai merecer a atenção que merece porque é um grande jogador e todos merecem atenção mas nenhuma a nível de marcações individuais. Todas as equipas estão mas mesmo assim ele consegue fazer golos.

Ambiciona chegar ainda mais longe na Taça?

Ambicionamos chegar à final. Já cheguei a uma final com o Belenenses e outra com a U. Leiria. Não tenho razão para não acreditar que não posso chegar como treinador do Belenenses. A U. Leiria só foi uma vez e foi comigo como jogador. Tenho essa experiência e a ambição. Tenho o sonho de chegar à final com o Belenenses e é nesta edição já, não é noutra. Temos de ganhar ao FC Porto.

Aceita que o Muriel seja figura?

Preferia não ir a penáltis e ganhar nos 90 minutos. Se ele tiver que ser a figura e nós ganharmos, sim. Se for figura e nós perdermos, de pouco nos serve. Se vai jogar? Não falei do Muriel, só respondi…

Sérgio Conceição já disse que Tiquinho Soares vai jogar

Não sei se o Marega vai jogar. Para mim foi o melhor do campeonato e continua a ser o mais perigoso. O Tiquinho já sei porque o Sérgio já disse e também é muito perigoso. Todos os do FC Porto são fortes, mas eles os dois são muito fortes embora sejam diferentes. Marega é muito forte na profundidade e o Tiquinho é mais dentro da área. Nesse aspeto até é mais forte do que o Marega.