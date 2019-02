Silas só tem três centrais disponíveis

Silas, treinador do Belenenses, vai ser obrigado a alterações no onze na receção ao Marítimo, amanhã, no Estádio do Bonfim.

A suspensão de Sasso, expulso frente ao V. Setúbal, e a lesão de Nuno Coelho, médio que também pode alinhar na defesa, deixam o técnico dos azuis só com três defesas-centrais disponíveis. Como Silas costuma jogar num esquema que passa de 4x4x2 para 3x5x2, é fácil arriscar que hoje o trio do centro do sector mais recuado será formado por Gonçalo Silva, Cleylton e Nuno Tomás.

A claque Rapazes da Praia está a disponibilizar transporte para Setúbal para os adeptos que têm Blue Card, esperando assim contar com apoio extra amanhã. Entretanto, as negociações da SAD com os polacos do Lechia Gdansk para a transferência de Diogo Viana estão num impasse e o lateral/extremo até pode não sair do Belenenses nesta fase.