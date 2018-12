Silas: «Uma coisa é jogar sem símbolo, outra é jogar sem identidade»

Não há como fugir ao tema. O Belenenses vai entrar em campo diante do Aves sem a cruz de Cristo na camisola e Silas não teve problemas em falar sobre o assunto. O técnico dos azuis usou uma analogia recorrendo às equipas de bairro e garantiu que a identidade do seu plantel nunca vai estar em causa."Nas equipas de bairro não tínhamos símbolo. Jogávamos pela paixão, defendíamos a equipa pelo que éramos enquanto seres humanos, enquanto amigos e colegas. Não há outra solução, jogaremos sem símbolo. Mas uma coisa é jogar sem símbolo, outra é jogar sem identidade. Nós identidade temos, nome também temos, colegas para defender também temos, dignidade para defender também. Naturalmente, ninguém pensava que algum dia se poderia jogar sem símbolo, sem a cruz de Cristo. Mas são coisas que não nos competem. Vamos continuar, contra tudo e contra todos, a fazer o que temos feito até aqui", explicou o técnico, de 42 anos.Além de explicar que o bom ambiente vivido no balneário dos azuis é muito importante, Silas não espera um Aves mais frágil por ter tido encontro da Taça a meio da semana. Jogo esse que culminou com uma vitória frente ao Chaves."Não penso que isso os influenciará. Tiveram jogo mas estão a atravessar um momento muito bom. Ganharam agora para a Taça, já a venceram no ano passado, com o V. Guimarães empataram mas fizeram um bom jogo, em Alvalade também, sobretudo na primeira parte. Estão na mó de cima a nível anímico. O jogo que perderam foi com o Sporting e em Alvalade. Não me parece que seja vergonha alguma. Eles vêm aqui a nível físico e anímico muito bom. Nós, que já perdemos com eles no ano passado, já tivemos esse dissabor contra eles, conhecemo-los bem. Sabemos o que esperar e quais devem ser as nossas preocupações", atirou.