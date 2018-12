Silas: «Valeu a pena vir ao estádio»

Silas, treinador do Belenenses, falou de um "grande jogo" na análise ao empate deste domingo em Vila do Conde."Foi um grande jogo, com grandes momentos, valeu a pena vir ao estádio. Houve quatro golos e muitas oportunidades, entre duas equipas que quiseram ganhar. Foi equilibrado e o resultado acaba por ser justo. Faltou-nos um pouco mais de clarividência no último terço. Tivemos situações para poder fazer mais golos, e o Rio Ave também, mas o desgaste fez-se sentir. Saio contente porque tivemos duas vezes atrás, mas com uma alma enorme conseguimos recuperar. Nunca nos deixámos ir abaixo com os golos, e só posso estar contente com os meus jogadores.""Não é algo com que estejamos obcecados, mas também não gostamos de perder. Os jogadores devem orgulhar-se. Nunca na história o Belenenses esteve sete jogos consecutivos sem perder. Claro que vai chegar o dia em que vamos ser derrotados, mas se conseguirmos adiar ainda melhor. Isso prova que somos competitivos não só em casa, e que podemos discutir os resultados com qualquer adversário".