Silas: «Vamos criar dificuldades ao Benfica»

O Belenenses recebe sábado o Benfica no Jamor e Silas espera uma partida "muito bem disputada", que pode "valer mais do que três pontos" para os azuis."Poucas equipas vão conseguir roubar pontos a este Benfica e, se nós conseguirmos a vitória, esses três pontos podem ter um significado ainda maior", refere o técnico, de 42 anos, que coloca de lado a questão do cansaço: "Nós já jogámos há uma semana e o Benfica jogou há dois dias, mas pode entrar aqui com um 11 completamente diferente".Na temporada passada, o Benfica só conseguiu sair com um ponto do Restelo e foi com um golo de Jonas aos 90'+5. Silas espera um jogo similar e garante que a sua equipa vai dar uma boa resposta. "Vamos criar-lhes dificuldades e vamos estar preparados para as mais valias deles", salienta o treinador que confessa que o Belenenses já começa a ver o Jamor cada vez mais como a "sua casa".Em relação ao facto dos golos não estarem a aparecer, o técnico deixa um recado: "Vão ver se há alguma equipa com um calendário como o nosso até agora. No fim da primeira volta podemos fazer contas e tirar ilações."