Só há tempo para falar de bola

A guerra entre o clube e a SAD do Belenenses tem sido constante e conheceu um novo capítulo com a proibição que a equipa profissional tem agora de usar a cruz de Cristo. Diante do Rio Ave, esse símbolo ainda vai manter-se pelas dificuldades logísticas que essa mudança exigia, mas Silas não quer nem ouvir falar disso. Só de bola!“Só lhes falo mesmo de futebol. Tudo o que se passa à volta não nos afeta. As situações que têm acontecido não foram só nesta semana. Em fases boas surge sempre alguma coisa para desviar o foco do nosso trabalho. Mas asseguro-vos que são muitas as coisas que tenho a dizer e eles têm de estar muito atentos. Já têm tanta coisa em que pensar e ouvir, que fazem como eu: desligam de tudo o resto”, garantiu o técnico, de 42 anos, que vê a sua equipa numa série de duas vitórias na Liga e ainda sem perder nos jogos fora de casa.