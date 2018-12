Tarzan joga nos sub-23 mas pisca olho à Liga

Com a situação de Keita – suspenso por quatro meses pela FIFA – ainda envolta em muitas dúvidas, Silas vai mesmo ter de voltar a encontrar solução para o ataque frente ao Chaves. O avançado guineense era o habitual titular, mas essa vaga foi ocupada por Henrique frente ao Santa Clara, algo que deve voltar a acontecer diante do emblema flaviense. Ainda assim, vai ganhando cada vez mais força a hipótese de Tarzan – a grande figura dos azuis na Liga Revelação –, com nove golos, se estrear na Liga, após já ter somado minutos na Allianz Cup frente ao Leixões.O avançado, de 24 anos, foi titular pelos sub-23 do Belenenses em Vila do Conde, diante do Rio Ave (1-1), mas saiu aos 61 minutos, enquanto Kikas, que tem ficado muitas vezes no banco da equipa principal, alinhou durante todo o encontro. Por isso mesmo, Tarzan pode mesmo merecer a confiança de Silas e estar pela primeira vez no banco frente ao Chaves, funcionando como uma possível solução no decorrer da partida do campeonato.Refira-se que, tal como o nosso jornal havia avançado em tempo oportuno, Tarzan ‘mudou-se’ para os treinos da equipa principal precisamente depois de Keita ser suspenso, algo que apanhou a equipa técnica de Silas de surpresa. Nos últimos cinco encontros, o avançado que foi contratado pelo Leixões ao Caldas – e cedido aos azuis –, tem cinco golos marcados.