Tiago Teixeira e a aposta nos mais jovens: «Jogaram como se fossem os mais utilizados»

O FC Porto apurou-se este domingo para as meias-finais da Allianz Cup, ao vencer 2-1 em casa do Belenenses SAD, em jogo da terceira jornada do grupo C da prova.Tiago Teixeira, adjunto da equipa de Lisboa, reforçou que aposta em jovens dos sub-23 é para manter. "Não ganhámos nem perdemos jogadores, porque desde o início que contamos com todos. Sabemos que temos um plantel muito forte, unido, com excelentes valores e hoje foi a prova disso. Estiveram em campo jogadores como o Gonçalo, o Cleylton, o Luís Silva, que estão habituados a jogar mais nos sub-23 e jogaram como se fossem os mais utilizados. Por isso, é uma aposta nossa e queremos fazer até ao fim", disse.