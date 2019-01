Tiago Teixeira: «Faltou definir no último terço»

Devido à expulsão de Silas, foi o seu adjunto Tiago Teixeira quem fez a análise da derrota do Belenenses em casa do FC Porto ( 3-0 ), considerando que a equipa visitante apenas falhou na finalização."Acabámos por entrar um pouco ansiosos e isso pode ter causado aquela situação [primeiro golo do FC Porto], mas aconteceu-nos a nós, como acontece às melhores equipas do mundo. Vamos continuar a jogar assim e criar situações no nosso meio campo defensivo, que possibilite ataques rápidos e situações de finalização. Fizemos um bom jogo, mas falhámos na eficácia. O FC Porto foi muito mais eficaz. Na segunda parte conseguimos ter mais bola e controlámos mais o jogo. Pressionámos mais alto e chegámos com perigo, mas faltou definir no último terço" constatou, em declarações à Sport TV.Sobre a ausência de Fredy, Tiago Teixeira não quis abrir o jogo. "Não sei se vai sair. Somos um clube vendedor, não comprador, e até fechar a época de transferência vamos ficar sempre sujeitos a saídas e entradas", limitou-se a dizer. Refira-se que Silas, minutos depois, na conferência de imprensa, confirmou que o avançado vai mesmo sair.