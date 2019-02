Treinador do Belenenses acredita numa vitória e espera Marítimo "aguerrido"

O treinador do Belenenses afirmou este sábado que o confronto com o Marítimo, para a 22.ª jornada da Liga NOS, vai ser um "muito difícil" para a sua equipa e deixou elogios a Petit, técnico dos insulares."Vai ser um jogo muito difícil para nós, porque o Petit é bom treinador e tem muita experiência em situações destas, tem estado sempre nestas lutas e sai-se sempre muito bem. Nunca é um bom momento para defrontar as equipas do Petit, pois são equipas à imagem dele enquanto jogador: muito aguerridas e muito pressionantes", realçou Silas.O treinador dos lisboetas avisou também para os perigos de defrontar equipas que estão em situação difícil na tabela, como é o caso do Marítimo."Quando começar o jogo, eles não se vão lembrar das três derrotas seguidas que tiveram e vão querer fazer pontos, porque precisam. Acredito que vão aparecer a pressionar alto, até porque precisam mesmo de jogar para ganhar", afirmou o treinador dos 'azuis'.Também o Belenenses vem de uma fase menos positiva e está sem ganhar há quatro jogos. Silas relativiza esse ciclo, lembra as dificuldades das últimas semanas, e acredita que daqui em diante a equipa estará em condições de dar uma melhor resposta."Sabíamos que os primeiros jogos da Liga NOS eram complicados, até porque apanhámos FC Porto, Benfica e Braga. Depois, há as equipas que estão numa situação complicada e que não podem perder. Além disso, tivemos também algumas saídas que nos obrigaram a mudar, mas acredito que vamos ganhar este jogo", disse.Para Silas, "as dinâmicas estão a mudar" e a equipa tem "trabalhado ideias diferentes"."Podemos começar a tirar partido dessas ideias. Sinceramente, não ganhar há quatro jogos não tem grande significado. Os pontos sim, interessam", vincou Silas, que expressou ainda o desejo de ter bastantes adeptos no Estádio do Bonfim.No último encontro no reduto do Vitória de Setúbal, casa emprestado do Belenenses, frente ao Moreirense, estiveram apenas 298 espetadores nas bancadas."Vamos ter mais apoio no domingo. Esse jogo no Bonfim era à noite e as pessoas tinham de ir trabalhar no dia a seguir. Num domingo, acredito que vamos ter mais gente", concluiu.O Belenenses, sétimo classificado, com 30 pontos, recebe o Marítimo, 16.º, com 20, em encontro da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado para domingo, no Estádio do Bonfim, a partir das 15 horas.