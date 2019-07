Tudo normal... até ao fim do treino

As notícias que invadiram a internet durante o dia de ontem relacionadas com um eventual interesse do Sp. Braga em contratar o técnico Silas não tiveram qualquer influência no primeiro treino da época do Belenenses. O presidente Rui Pedro Soares não deu qualquer indicação de que a SAD tenha sido abordada no sentido de o técnico sair.

A sessão foi normal, correndo da forma esperada num primeiro contacto para alguns jogadores. O treinador falou com o plantel, explicando aos novos a forma como trabalha, anunciando rotinas, enfim, nada fora do normal. A única situação invulgar aconteceu mesmo durante o treino, já no relvado, quando apareceu o cantor escocês Rod Stewart, adepto do Celtic, para conhecer o local onde o seu clube foi campeão europeu.

No final do treino, quando regressaram aos balneários, treinadores e jogadores tinham os telemóveis entupidos com mensagens sobre o interesse do Sp. Braga em Silas. Para o treinador e restante equipa técnica foi uma surpresa. Já o plantel, segundo Record apurou, reagiu com preocupação à eventual saída do técnico. Isto porque a relação com o treinador é muito boa.