Vitória em novo ensaio

O Belenenses venceu a equipa sub-23 do Famalicão, por 3-1, no segundo jogo de preparação para a nova temporada. Em Lousada, Silas voltou a testar os reforços e um deles, o francês Chano Boukholda – emprestado pelo Lille –, marcou mesmo um dos golos do triunfo dos azuis. Os outros dois tiros certeiros foram apontados por Nico Vélez e Kikas.





O estágio do Belenenses chega hoje ao fim, com a equipa a entrar em campo no terreno do Lusitânia Lourosa, equipa que disputa o Campeonato de Portugal, para mais um encontro de preparação, desta vez à porta aberta. Este terceiro teste servirá para Silas dar mais uma oportunidade a alguns dos jogadores que lutam por uma vaga no plantel.Refira-se que a comitiva regressará a Lisboa após o jogo e é expectável que os jogadores gozem um dia de folga no domingo. Na próxima quarta-feira há novo jogo-treino, agora com o Estoril.