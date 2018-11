Zakarya: «Ambiente excecional»

A última vez que Zakarya foi titular pelo Belenenses, o resultado dificilmente podia ter sido melhor para os azuis. Para trás ficou uma vitória (2-0) na receção ao Benfica, mas o elevado esforço fez com que o marroquino tivesse de tirar o pé do acelerador. O internacional, de 29 anos, só jogou 12 minutos no empate (1-1) com o Portimonense e nem foi utilizado no nulo frente ao Boavista, mas o facto de Reinildo estar ao serviço de Moçambique deve devolver-lhe o lugar no onze frente ao Chaves, domingo, na partida a contar para a Allianz Cup.

É que Zaka, como é conhecido entre os colegas, está pronto para regressar à ação. "Já me sinto bem melhor. A equipa tem estado sempre bem comigo, a puxar por mim… O ambiente é excecional entre nós. Há uma grande solidariedade, como vimos nos últimos jogos", destaca o marroquino, que esteve com um pé no FC Porto, antes de o negócio com os campeões nacionais cair.

Zakarya vai mais longe e ‘atreve-se’ mesmo a dar uma nota ao grupo a que se juntou esta temporada. De 0 a 10... 8! "Sim, já estive em muitos balneários e este é um 8 porque existe grande amizade entre todos nós e é notória. Quem assiste aos nossos treinos pode testemunhar isso. E isso é superimportante porque quando é a sério, também estamos lá uns para os outros", garante.

Sagna ainda de fora

Quem também é baixa certa para o encontro com o Chaves é Pierre Sagna, mas devido a problemas físicos. O lateral, que se lesionou no Estádio da Medideira, diante do Amora, continua indisponível, pelo que a aposta para o lado direito da defesa deve voltar a ser em Diogo Viana.

Por outro lado, Silas não conta com Fredy, Reinildo e Luís Silva devido ao envolvimento com as respetivas seleções. Fredy está na concentração angolana e Reinildo na moçambicana, enquanto Luís Silva encontra-se a representar os sub-20 portugueses.