Ainda pode chegar mais um avançado ao Benfica além de Cavani

Além de Cavani, pode chegar mais um avançado ao plantel do Benfica. Esta possibilidade está diretamente relacionada com o mercado, pois a saída de Seferovic (é pretendido pelo Besiktas da Turquia), aliada ao fim do empréstimo de Dyego Sousa, em dezembro, fazem com que as escolhas se resumam a Vinícius e ao craque uruguaio, se este efetivamente for contratado.





Jesus conta com Rafa e Waldschmidt para jogar atrás do avançado, partindo do pressuposto que irá utilizar o 4x4x2 que marcou a sua primeira passagem na Luz, mas a lógica manda que, para a frente de ataque, haja pelo menos três opções. Por isso, a SAD está no mercado.