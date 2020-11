Jorge Jesus revela o que disse aos jogadores ao intervalo: «Não podiam era falhar!»

O Benfica empatou hoje com o Rangers (3-3), em encontro da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, em que igualou nos descontos, depois de ter jogado mais de 70 minutos com menos um jogador. No final, o treinador do Benfica reconheceu as dificuldades.





"Jogo difícil mas os jogadores do Benfica estão de parabéns. Esta equipa já é difícil 11 contra 11. Entrámos bem e estávamos a comandar o jogo além do golo. Depois, com a expulsão a equipa não se adaptou e sofreu dois golos e perdeu-se emocionalmente e taticamente. A jogar com 10 tudo é diferente. Foi fundamental chegar ao intervalo, pois estávamos a deixar os corredores do Rangers... os dois laterais têm muita qualidade e eles têm um 4x3x3 muito agressivo, não é um 4x5x1", disse à SIC.E prosseguiu: "Mas soubemos esperar o momento, foi o que disse aos jogadores ao intervalo, que eles iam ter mais bola, que íamos ter um dois momentos para marcar. Não podíamos era falhar. E depois a entrada do Darwin, que sabia o que ele podia fazer contra os dois centrais. Houve dois ou três jogadores que mostraram crença de campeão. É assim que crias equipas. Este jogo foi muito mais difícil contra uma equipa muito melhor que no último jogo no Bessa. Dou os parabéns aos jogadores e é um ponto importante."O treinador concluiu com elogios a Darwin. "Parece que o adversário tem mais tempo de bola, é normal para quem tem mais jogadores. Eles circularam mais a bola. Só precisávamos de fechar melhor os corredores e mesmo assim não consegui fechar o corredor do lado esquerdo e tivemos as oportunidades. O miúdo Darwin fez a diferença", referiu.