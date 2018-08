Continuar a ler

Há um acréscimo de responsabilidade por ser um dos mais novos nesta equipa campeã nacional?Sempre que subimos um escalão a responsabilidade aumenta. Estamos mais perto da exigência. Tem de ser assim senão não chegávamos ao topo. Estou grato por o Benfica estar a apostar em mim e só tenho de contribuir.Vê-se como uma das estrelas do Benfica no futuro, subscrevendo a aposta do clube na formação?É o meu grande objetivo desde pequenino. Sonho em jogar no Estádio da Luz e trabalho diariamente para isso.Que trabalho é esse?Treinos, ginásio, treinos específicos.O que pode fazer então o Paulo Bernardo para ser um melhor jogador?É o treino em si. Se treinarmos melhor do que os outros, seremos melhores do que os outros futebolistas. Tenho de ser sempre o melhor no que faço.É um jogador disciplinado?Não costumo fazer nada de mal. Tento ser bem comportado respeitando as outras pessoas.Neste balneário quem é o mais brincalhão?É o Luís ‘Duk’. Está sempre a brincar com os colegas, sempre na palhaçada. Faz umas partidinhas ou começa a dançar no balneário. É um ambiente bom que faz bem ao grupo.Esse é um dos segredos para também chegar às vitórias?Ter um grupo unido é sempre o mais importante. A equipa está unida e ainda vais estar mais porque ainda estamos no início. Estamos a costumar bem.Quais os vossos objetivos para esta temporada? Os títulos têm a mesma importância que a própria formação?A nível individual queremos ser sempre melhores. A nível coletivo, nós entramos em tudo para ganhar, seja um torneio nacional ou internacional. O lema do clube é formar a ganhar e é isso que tentamos fazer.Contudo, a UEFA Youth League é a prova mais ‘apetitosa’ desse leque.Temos todos em mente essa prova. Queremos todos jogar. Como o míster nos disse, só os melhores o irão fazer.