Vertonghen chamado à seleção belga

O defesa do Benfica Jan Vertonghen foi esta sexta-feira convocado para as próximas três partidas da seleção da Bélgica, com a Suíça, a Inglaterra e a Dinamarca, as duas últimas a contar para a Liga das Nações.

Vertonghen, de 33 anos, soma 120 internacionalizações com a camisola da Bélgica, que lidera o 'ranking' de seleções da FIFA, no qual Portugal segue no quinto lugar.

Entre os jogadores convocados pelo selecionador Roberto Martínez está Eden Hazard, avançado do Real Madrid, que regressou recentemente à competição após uma lesão.

A Bélgica, que lidera o grupo 2 da Liga das Nações, defronta a Suíça, em 11 de novembro, em jogo particular, e depois a Inglaterra, no dia 15, e a Dinamarca, três dias depois, nos dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações.