Sempre atento aos jovens craques do futuro, o Benfica assegurou a contratação do avançado Santiago Barrero, dianteiro colombiano de 18 anos que representava o Millonarios. Internacional Sub-17 pelo seu país, seleção na qual marcou golos decisivos no Sul-Americano do ano passado, Barrero já era seguido pelas águias há cerca de um ano , conformedeu conta.Em declarações à imprensa local, a mãe do jogador mostrou-se "contente e orgulhosa" pelo passo dado pelo seu filho. "O futebol foi sempre uma prioridade para ele. Teve de sacrificar festas e saídas com os seus amigos porque nós sempre lhe inculcámos que, se queria ser futebolista, tinha de cumprir com certas normas, de forma a poder render a 100% nas suas equipas", declarou Xiomara Barracaldo.Refira-se que Benfica e Millonarios têm desde há um ano e meio um protocolo de cooperação assinado, que permite aos encarnados receber algumas das maiores promessas do emblema colombiano.

Autor: Fábio Lima