Filipe Soares está de saída do Benfica. O médio, de 19 anos, que cumpriu toda a formação na Luz, disputou em 2017/18 apenas 10 jogos – 6 nos juniores e 4 na equipa B.

A Record, o representante do internacional sub-19, Diogo Henriques, explicou que a saída é a melhor solução: "Há abordagens de vários clubes. Este ano, por opção técnica, não teve a utilização esperada, mas tem contrato com o Benfica, que tem a última palavra. Seja qual for a solução, estaremos sempre gratos pelas condições que proporcionaram."

Autor: Pedro Ponte