Keaton Parks foi uma das surpresas da equipa do Benfica na última época, tendo passado de um perfeito desconhecido, para um elemento ao qual muitas vezes Rui Vitória recorreu. Um percurso que lhe valeu agora a presença na convocatória dos EUA, onde falou da integração na equipa principal das águias."Quando fui para o Benfica nem queria acreditar que estava num dos clubes mais conhecidos do mundo", começou por sublinhar, antes de referir que passar para a formação principal foi difícil de assimilar: "Passei a treinar com aqueles jogadores que via na TV ou no FIFA. Estava habituado a ver os treinos deles no campo ao lado e dizia ‘estes rapazes são mesmo bons’ ou ‘eu conheço aquele’. Depois passámos a trabalhar juntos, eles falavam, ensinavam. Aí percebi que tinha de deixar de os admirar tanto".Depois de ser integrado com as estrelas maiores da equipa, Keaton foi, posteriormente, chamado a jogo, frente ao V. Setúbal, um momento que não esquece. "Quando me pediram para aquecer no início da segunda parte, pensei: ‘Posso ter oportunidade de ir a jogo. É a minha chance’. Foi de loucos", contou, o jogador.

Autor: Valter Marques