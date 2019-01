A lista de convocados do Benfica para o jogo com o V. Guimarães

Bruno Lage convocou 22 jogadores para o jogo desta terça-feira com o V. Guimarães , a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, que marca a estreia como treinador principal - e não interino - do Benfica A lista é mais extensa, desta vez, pelo facto de a equipa ficar no Norte do país durante toda a semana, uma vez que, na sexta-feira, voltará a defrontar o V. Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques, mas em jogo da 18.ª jornada do campeonato.Uma das novidades passa pela inclusão de Bruno Varela, que esteve com um pé no Kasimpasa, por empréstimo ( chumbou nos exames médicos) . Por outro lado, Ferreyra, que havia falhado a viagem aos Açores, está de regresso aos convocados de Bruno Lage.Refira-se que, por opção, o técnico, de 42 anos, deixou em Lisboa Corchia, Lema e Yuri Ribeiro. Ebuehi, Rafa e Jonas falham a viagem a Guimarães, mas devido a lesão.Svilar, Bruno Varela e Vlachodimos;André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Conti e Grimaldo;Fejsa, Samaris, Alfa Semedo, Gabriel, Gedson, Pizzi, Krovinovic, Cervi, Zivkovic e Salvio.Seferovic, Ferreyra, Castillo e João Félix.