Esperança por Jonas

Jonas está cada vez mais perto da recuperação total da lesão no joelho direito, pelo que há a esperança de que possa voltar à competição na receção ao Boavista, na próxima semana.

Cumpridas três semanas, tempo previsto pelo departamento clínico das águias para a recuperação do goleador, tudo indica que até ao encontro com os axadrezados o brasileiro irá estar clinicamente apto. Refira-se que essa partida está agendada para quarta-feira, mas o afastamento do Benfica da Allianz Cup pode antecipá-la.

De qualquer forma, apenas hoje Bruno Lage irá dar início à preparação do encontro, depois de ter concedido um dia de folga ao plantel. Caso se venha a confirmar a utilização de Jonas, será mesmo uma novidade para o técnico, que ainda não contou com ele. O brasileiro lesionou-se no primeiro jogo de 2019 – derrota com o Portimonense –, precisamente no lance em que acabaria expulso.