Alerta na defesa

Ferro foi ontem expulso, aos 64 minutos, por falta sobre Derley, que se preparava para se isolar. O jovem futebolista vai, assim, falhar a receção ao Chaves, criando um problema para Bruno Lage, pois Jardel e Conti estão lesionados e em dúvida nesta altura. Ou seja, se brasileiro e argentino não recuperarem até à próxima segunda-feira, o técnico benfiquista apenas contará com Rúben Dias como defesa-central de raiz. De qualquer forma, na conferência de imprensa no final do jogo, Lage referiu que ainda há a hipótese de um deles poder voltar a tempo até esse jogo.Ferro, de 21 anos, não contestou a decisão de Hugo Miguel e já saía do relvado visivelmente aborrecido com o que tinha acabado de fazer, quando foi alertado por Samaris que poderia ser revertida a decisão pelo vídeo-árbitro. O médio foi depois falar com o árbitro Hugo Miguel, que disse que não havia dúvidas e o jovem, promovido à equipa principal do Benfica em janeiro, acabou por sair.Apesar de expulso, acabou por ser bastante aplaudido pelos adeptos das águias que se encontravam atrás da baliza de Vlachodimos, junto da qual se iria bater uma falta perigosa. O central procurou ver o lance, mas foi convidado a sair para os balneários.A verdade é que esta temporada todos os centrais dos encarnados foram expulsos: Conti (Chaves), Rúben Dias (AEK), Lema (FC Porto), Jardel (Moreirense) e ontem Ferro.