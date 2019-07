Está desfeito o impasse. João Félix já é oficialmente jogador do Atlético Madrid. O anúncio foi feito esta quarta-feira, através da rede social Twitter, numa publicação na qual o emblema colchonero apresenta o jovem avançado como seu mais recente reforço, fazendo uso de um vídeo no qual aproveita para celebrar o aniversário do Museo Nacional del Prado.Minutos depois, o Benfica também confirmou a transferência, através de um comunicado enviado à CMVM no qual explica que irá encaixar 120 milhões de euros no imediato, pese embora o Atlético Madrid apenas pagar a pronto 30 milhões.Para lá do Benfica, também o Atlético Madrid utilizou o seu site oficial para comunicar a transferência de João Félix, num longo artigo no qual passa em revista toda a (ainda curta) carreira do jovem avançado português e revela que este assinou um contrato válido para as próximas sete temporadas , até 2025/26.