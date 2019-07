João Félix: At. Madrid paga mecanismo de solidariedade ao FC Porto

A transferência de João Félix para o At. Madrid vai render 1,2 milhões de euros ao FC Porto, previstos no mecanismo de solidariedade, por ter passado pela formação dos dragões. Este valor será mais um encargo para o emblema colchonero, pois não está contemplado no valor pago ao Benfica, conforme o clube da Luz explica no comunicado enviado à CMVM.





Recorde-se que João Félix passou pela formação quatro anos - entre os 12 e os 16 -, sendo os portistas compensados com um por cento do valor da transferência.