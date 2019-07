Académica-Benfica, em direto

O Benfica defronta este sábado a Académica no segundo jogo de pré-época. O jogo principia às 20h15, em Coimbra. A Taça Hospital da Luz, assim se designa o troféu hoje em disputa, prevê a marcação de penáltis, caso subsista o empate no final do tempo regulamentar.



No primeiro desafio da época, frente ao Anderlecht, as águias perderam por 2-1. Chiquinho marcou o golo da equipa. Para os estudantes será igualmente o segundo teste de pré-temporada, depois do empate (0-0) com o Anadia.



O encontro em Coimbra antecede a viagem para os Estados Unidos, onde os encarnados defrontam Chivas, Fiorentina e AC Milan. Depois de terem jogado frente ao Anderlecht, Pedro Álvaro e Nuno Santos já nem sequer foram convocados por Bruno Lage.



João Ferreira, que ainda se encontra a treinar com o plantel, será preterido depois. O jovem foi chamado para colmatar as ausências de André Almeida e Ebuehi. Nuno Tavares e Cádiz, que se lesionaram frente aos belgas, também não estarão no jogo de hoje.



Será mais uma oportunidade para Bruno Lage consolidar o 4x4x2 tendo em vista o primeiro jogo oficial, dia 4 de agosto, no Algarve, frente ao Sporting. Nesta altura, o plantel do Benfica conta com quatro reforços: Caio Lucas, Cádiz, De Tomas e Chiquinho. No entanto, está prevista a contratação de mais jogadores.



O onze deve ser semelhante àquele que defrontou o Anderlecht. Os internacionais, todavia, devem somar mais minutos.



Em relação à Académica, este será o grande teste de pré-época da equipa. César Peixoto prepara a estreia oficial para a Taça da Liga, frente ao Farense (dia 27).



Os estudantes ambicionam lutar pela subida de divisão, depois do 5.º lugar na 2.ª Liga a época passada.