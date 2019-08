Grimaldo ainda assustou

A falta de Douglas Tanque sobre Alejandro Grimaldo gerou apreensão no banco do Benfica à passagem do minuto 35. Tudo porque o lateral espanhol , depois de ter sido ‘varrido’ pelo possante avançado - que viu amarelo -, acabou por deixar o braço direito para trás. Ficou prostrado no chão, queixoso, mas voltaria a jogo.

Grimaldo, refira-se, voltou a apresentar bons pormenores e até iludiu os adeptos que chegaram a gritar golo, ao minuto 17, após um remate do espanhol. O tiro de fora da área passou pouco por cima da barra e ainda tocou nas redes superiores, o que levou a que muitos se levantassem a festejar.