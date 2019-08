Umaro Embaló renova até 2024

O Benfica anunciou esta sexta-feira a renovação de Umaro Embaló até 2024, tal como Record tinha adiantado em primeira mão. O avançado de 18 anos, que já jogou esta temporada pela equipa B e marcou um golo, mostrou-se muito satisfeito.





"Queria agradecer aos meus companheiros de equipa e a todos os técnicos com quem já trabalhei. É um sentimento de orgulho poder renovar o meu contrato, fico muito feliz. É muito importante o clube olhar para os jogadores da formação e é também muito bom sentir que isso acontece. Temos colegas lá em cima [equipa principal] e é mais uma demonstração de que o Benfica está a apostar em nós", referiu o jogador à BTV.Embaló, que na época passada alinhou nos juniores, sub-23 e equipa B, admitiu que pretende chegar à equipa de Bruno Lage: "O objetivo de cada um que está aqui é chegar à equipa principal do Benfica. No meu caso, o objetivo é esse também. Mas não estou com pressa, passo a passo vou dar o meu melhor todos os dias".