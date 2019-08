Lesionados sem folga

Os jogadores que se encontram lesionados estiveram ontem no Seixal, em tratamentos. Esses elementos não tiveram direito a folga, ao contrário dos companheiros.





Nesta altura, são sete os futebolistas entregues aos cuidados do departamento médico. Chiquinho (lesão no adutor esquerdo) e Samaris (saiu com o pulso esquerdo ligado, embora não tenha qualquer fratura) juntaram-se a Conti (lesão muscular na região anterior da coxa direita), Ebuehi (lesão muscular na região posterior da coxa direita), David Tavares (entorse do joelho direito), Gedson (fratura na base do quinto metatarso do pé direito) e Gabriel (entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo).O plantel encarnado regressa hoje ao trabalho, começando a preparar a deslocação a Braga, no domingo.