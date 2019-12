A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Zenit

Bruno Lage convocou 18 jogadores para o jogo da 6.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, encontro agendado para as 20 horas desta terça-feira, no Estádio da Luz.Raul de Tomas e Gedson ficaram fora das opções do treinador do Benfica, tal como Florentino, Zivkovic e Fejsa. Já Rafa (desinserção do tendão médio adutor, à esquerda), David Tavares (lesão muscular na face anterior da coxa esquerda) e André Almeida (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda) continuam entregues ao departamento médico.Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;Defesas: Jardel, Ferro, Rúben Dias, Nuno Tavares, Grimaldo e Tomás Tavares;Médios: Caio Lucas, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Gabriel, Taarabt e Cervi;Avançados: Seferovic, Vinícius e Jota.